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В Днепропетровской области украинские ПВО сбили две вражеские ракеты

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В Днепропетровской области украинские ПВО сбили две вражеские ракеты

Национальная полиция Украины

Ночью силы ПВО в Днепропетровской области прикрыли небо Харьковщины.

В Днепропетровской области украинские ПВО сбили две вражеские ракеты. Происшествие случилось днем 17 марта.

Об этом на брифинге сообщила представитель Воздушного командования "Восток" Ирэна Баранова.

“Военные Днепропетровщины следят за воздушным пространством области. Сегодня днем сбили две ракеты. Их взорвали на большой высоте”, – сообщил Баранова.

Она также добавила, что ночью силы ПВО Днепропетровской области прикрыли небо Харьковщины и сбили два российских самолета и беспилотник.

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