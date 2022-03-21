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В Днепропетровской области украинская ПВО сбила вражеский беспилотный аппарат

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В Днепропетровской области украинская ПВО сбила вражеский беспилотный аппарат

УНИАН

Над Харьковской областью сбили еще два вражеских беспилотника.

В Днепропетровской области украинская ПВО сбила вражеский беспилотный аппарат.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования "Схід".

По данным украинских военных, российский враг, который уже неоднократно сталкивался с нашией ПВО, снизил интенсивность полетов самолетов и крылатых ракет.

“Однако до сих пор движется в наше воздушное пространство своими БПЛА. Зря. Вчера вечером минус одна враждебная любознательная птичка на Днепропетровщине. Сегодня после обеда — минус две в Харьковской области. Держим строй. Слава Украине!” — отметили в воздушном командовании “Схід”.

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