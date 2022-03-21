Над Харьковской областью сбили еще два вражеских беспилотника.
В Днепропетровской области украинская ПВО сбила вражеский беспилотный аппарат.
Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования "Схід".
По данным украинских военных, российский враг, который уже неоднократно сталкивался с нашией ПВО, снизил интенсивность полетов самолетов и крылатых ракет.
“Однако до сих пор движется в наше воздушное пространство своими БПЛА. Зря. Вчера вечером минус одна враждебная любознательная птичка на Днепропетровщине. Сегодня после обеда — минус две в Харьковской области. Держим строй. Слава Украине!” — отметили в воздушном командовании “Схід”.
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