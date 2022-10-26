В Днепропетровской области украинские военные уничтожили Shahed-136

Вечером 25 октября в Днепропетровской области украинские военные уничтожили беспилотник Shahed-136.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"На Днепропетровщине около 21:30 часов сбит еще один Shahed-136", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что вражеский беспилотник ликвидирован зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Схід".

Отметим, что беспилотники иранского производства Shahed-136 массово атакуют украинские города. В украинском разведке информируют, что РФ получила 1700 дронов и заказала новые партии.

Напомним, Иран упорно открещивается от поставок в страну-агрессорку России военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе Shahed-136. Более того — Тегеран заявляет, что даже готов расследовать этот факт вместе с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что не доверяет руководству Ирана не только из-за их сотрудничества с Россией, но и из-за ситуации с самолетом МАУ, который "случайно" сбила иранская ракета в 2020 году.

Между тем, СМИ сообщают, что Израиль 21 октября нанес ракетный удар по Сирии — по месту, где собирали иранские беспилотники. Также на территории аэропорта Димас хранились иранские боеприпасы и оружие.

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