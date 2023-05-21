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В Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1748
Время на прочтение
1 мин
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В Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы

Россияне снова атакуют Украину дронами. / Фото: ТСН.ua

В регионе идет воздушная тревога.

В воскресенье, 21 мая, в Днепропетровской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 22:11. По данным мониторинговых телеграмм-каналов существует угроза атаки региона иранскими дронами.

Жителей тех областей, где продолжается воздушная тревога, призывают быть в безопасных местах и дождаться отбоя.

Пока официальной информации о ситуации на Днепропетровщине нет.

Напомним, российская террористическая армия в который раз ночью запускает по Украине дроны. Взрывы уже слышались в Одессе и Запорожской области.

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Дата публикации
Просмотры
1748
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