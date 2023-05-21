В Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы

В воскресенье, 21 мая, в Днепропетровской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 22:11. По данным мониторинговых телеграмм-каналов существует угроза атаки региона иранскими дронами.

Жителей тех областей, где продолжается воздушная тревога, призывают быть в безопасных местах и дождаться отбоя.

Пока официальной информации о ситуации на Днепропетровщине нет.

Напомним, российская террористическая армия в который раз ночью запускает по Украине дроны. Взрывы уже слышались в Одессе и Запорожской области.

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