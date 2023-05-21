В Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы

В регионе идет воздушная тревога.
В воскресенье, 21 мая, в Днепропетровской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 22:11. По данным мониторинговых телеграмм-каналов существует угроза атаки региона иранскими дронами.
Жителей тех областей, где продолжается воздушная тревога, призывают быть в безопасных местах и дождаться отбоя.
Пока официальной информации о ситуации на Днепропетровщине нет.
Напомним, российская террористическая армия в который раз ночью запускает по Украине дроны. Взрывы уже слышались в Одессе и Запорожской области.
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