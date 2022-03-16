В Днепропетровской области восстанавливают междугородные маршруты, которые остановились с началом войны

В Днепропетровской области восстанавливают междугородные маршруты, которые остановились с началом войны

С сегодняшнего дня, 16 марта, возобновляют движение и между другими городами области.

В Днепропетровской области восстанавливают междугородные маршруты, которые остановились с началом войны. В частности, в направлении Павлограда, Терновки, Першотравенска. А еще с Днепра на Кривой Рог и Верхнеднепровск.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Количество маршрутов и транспорта сократили из-за уменьшения пассажиропотока.

Из Днепра ездят автобусы в Каменское, Новомосковск, Перещепино, Соленое, Магдалиновку, Царичанку, Покровское – и в обратном направлении.

С сегодняшнего дня, 16 марта, возобновляют движение и между другими городами области. Пока – в тестовом режиме.

В частности, снова запустили маршруты Днепр-Павлоград, Павлоград-Терновка, Павлоград-Першотравенск, Днепр-Кривой Рог и Днепр-Верхнеднепровск.

Уточнить расписание можно на автостанциях.

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