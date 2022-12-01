В Днепропетровской области возвращают в разрушенный рашистами район свет и тепло, ищут пути возвращения связи

В Апостолове создать пункт несокрушимости в школе сделать не смогли, потому что школ там уже нет.

Криворожский район, который более полугода страдал от ежедневных обстрелов, теперь принимает новые вызовы. К разрушенным домам с выбитыми окнами добавилось еще и постоянное отсутствие света, а вместе с ним тепла и воды, практически нет связи, говорится в ТСН.

Зеленодольск на самом краю Днепропетровщины полгода был щитом всего Криворожского района. Последние два месяца из артиллерии по нему не били. Однако старые раны до сих пор не излечены — немало окон выбиты, затянуты разве что пленкой, а стены изрешечены обстрелами. Люди как могут приводят дома в порядок, чтобы перезимовать. После обстрела ремонтирую балкон, это еще окно стоит, окно тоже поменяли, пластик поменять. В доме тоже нужно немного ремонта сделать”, — показывают пострадавшие жильцы.

В доме культуры Зеленодольска обустроили пункт несокрушимости. Сейчас свет в городе дали, поэтому люди разбежались по домам. "Здесь у нас выведена сеть питания, которой мы подключаем ниши генераторы, к тому, чтобы не создавать много шума в этих помещениях. Генератор работает чисто на отопление этого помещения”, — показывает городской голова Дмитрий Невеселый.

Однако отсутствие света, это еще пол беды. Без электричества здесь не работают ни водоснабжение, ни канализация. "Мы подготовили модульные туалеты на улицах, оснащенные аварийным освещением, чтобы люди могли чувствовать себя в полной безопасности", — добавляет мэр.

Очень часто, особенно в небольших селах и городках, пункты несокрушимости обустраивают в школах. Однако в Апостоловом сделать это невозможно, ведь все три учебных заведения еще в июле уничтожили российские террористы, когда за одну ночь выпустили по городу семь ракет.

Пришлось импровизировать и делать несгибаемую поликлинику. Местные шутят, по крайней мере, на аптечке сэкономили. Но людей, переживших обстрелы, отсутствием света не испугать. Днем пункты почти пустые.

Что одна из самых больших проблем во время блекаута — отсутствие связи уже хорошо поняли в Криворожском районе. Теперь все силы бросили, чтобы раздобыть "Старлинки". “По возможности будем устанавливать на каждый сельсовет, в каждое общество, в каждый старостат, чтобы была связь и с больницами и пожарная безопасность. Этот вопрос пока болезненный, но мы его решаем”, — говорит глава местной ОВА Евгений Ситниченко.

В Криворожском районе действует 35 пунктов несокрушимости. Все оборудованные генераторами, вдовы должны хотя бы частично появиться и "Старлинки". Так что местные убеждены, раз пережили пол года ежедневных обстрелов, выдержат и блекаут.

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