В Днепропетровской области за сутки произошло более 80 пожаров в экосистемах

В Днепропетровской области за сутки произошло более 80 пожаров в экосистемах

Местных жителей не пугает даже уголовная ответственность.

В Днепропетровской области за сутки произошло более 80 пожаров в экосистемах.

Связано это, в том числе с тем, что у людей начались "весенние уборки".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, больше всего любителей сжигать сухостой активизировалось в минувшие выходные. В то же время местных жителей не пугает даже то, что за сжигание сухой травы усилили степень наказания — поджог сухостоя теперь подпадает под статью о диверсии и наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет.

"Во время военного положения эти действия представляют дополнительную опасность, отвлекают от выполнения боевых задач спасателей, военных и правоохранителей и снижают обороноспособность страны. Отныне такие действия расцениваются как уголовное преступление", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

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