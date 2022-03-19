В Днепропетровской области задержано четверо подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами

В Днепропетровской области задержано четверо подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами

В частности, задержанные активно переписывались с гражданами России.

В течение последних двух дней, 17 и 18 марта, в Днепре и области полицейские обнаружили четырех человек, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции.

В частности, 17 марта в Днепре задержали подозрительного мужчину, который имел в салоне автомобиля два миллиона гривен. Кроме того, в его телефоне была обнаружена переписка с российскими гражданами и соцсети с пропагандой страны-агрессора.

Кроме того, в Кривом Роге правоохранители задержали двух человек. У них изъяли планшет военнослужащего, карты Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей, комплекты российской формы, временное удостоверение военнослужащего с печатью Российской Федерации.

Накануне в городе Синельниково во время проверки полицейские обнаружили, что мужчина занимался торговлей на биржевых интернет-платформах, зарегистрированных на территории враждебной страны. Кроме того, украинец активно переписывался с россиянами в мессенджерах и приложениях.

Все четырех задержанных правоохранители передали работникам Службы безопасности Украины.

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