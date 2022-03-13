В Днепропетровской области задержаны трое мужчин, подозреваемые в работе на спецслужбы РФ

Они, в частности, агитировали за изменение государственной границы Украины.
За прошедшие сутки в Днепропетровской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в шпионаже.
Об этом сообщили 12 марта в Национальной полиции.
Правоохранители задержали мужчин в Днепре и Синельниково. Отмечается, что задержанные могут быть причастны к подрывной деятельности в пользу спецслужб российской федерации.
Двое мужчин активно агитировали за изменение государственной границы Украины и переход на сторону Российской Федерации. Кроме того, жителя Синельниковского района подозревают в причастности к диверсионно-разведывательной деятельности.
Все трое были переданы Службе безопасности Украины для проверки и дальнейшего расследования.
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины разоблачила пятерых шпионов, работавших в пользу России. Среди них есть как граждане Украины, предавшие государство, так и граждане России, начавшей войну.
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