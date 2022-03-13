В Днепропетровской области задержаны трое мужчин, подозреваемые в работе на спецслужбы РФ

В Днепропетровской области задержаны трое мужчин, подозреваемые в работе на спецслужбы РФ

Они, в частности, агитировали за изменение государственной границы Украины.

За прошедшие сутки в Днепропетровской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в шпионаже.

Об этом сообщили 12 марта в Национальной полиции.

Правоохранители задержали мужчин в Днепре и Синельниково. Отмечается, что задержанные могут быть причастны к подрывной деятельности в пользу спецслужб российской федерации.

Двое мужчин активно агитировали за изменение государственной границы Украины и переход на сторону Российской Федерации. Кроме того, жителя Синельниковского района подозревают в причастности к диверсионно-разведывательной деятельности.

Все трое были переданы Службе безопасности Украины для проверки и дальнейшего расследования.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины разоблачила пятерых шпионов, работавших в пользу России. Среди них есть как граждане Украины, предавшие государство, так и граждане России, начавшей войну.

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