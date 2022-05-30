В Днепропетровскую область за время войны доставили 76 раненых детей. Трех из них спасти не удалось.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Как отмечалось, детей доставили из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Почти у каждого из них осколочные ранения и сложные переломы.
"Самому младшему раненому всего два года. Сейчас в больницах области остается восемь детей, два – тяжелые. Врачи от них не уходят. Продолжаем принимать раненых детей из "горячих точек". Есть все, чтобы им помочь”, — подчеркнул Валентин Резниченко.
Напомним, что украинские военные сбили уникальный вертолет РФ.
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