В Днепропетровскую область за время войны доставили 76 раненых детей

В Днепропетровскую область за время войны доставили 76 раненых детей

В Днепропетровскую область за время войны доставили 76 раненых детей. Трех из них спасти не удалось.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Как отмечалось, детей доставили из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Почти у каждого из них осколочные ранения и сложные переломы.

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"Самому младшему раненому всего два года. Сейчас в больницах области остается восемь детей, два – тяжелые. Врачи от них не уходят. Продолжаем принимать раненых детей из "горячих точек". Есть все, чтобы им помочь”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что украинские военные сбили уникальный вертолет РФ.

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