В Дни Флага и Независимости на Донбассе убили двух военных: стали известны их имена

В Дни Флага и Независимости на Донбассе убили двух военных: стали известны их имена

В течение 23-24 августа украинская армия на Донбассе понесла две потери от вражеских снайперов.

24 августа, в День Независимости, на Донбассе от пули боевиков погиб старший сержант Вооруженных сил Украины Вячеслав Питько.

Об этом сообщает оперативно-тактические группировки "Восток".

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"С грустью сообщаем, что вчера (24 августа. - Ред.), во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев. Вячеслав достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 августа, в День Государственного Флага Украины, от вражеской пули погиб еще один украинский военный — младший сержант Александр Васильевич Аксенов.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 24 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

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