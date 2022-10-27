В "ДНР" готовят очередную партию заключенных для мобилизации и отправки на передовую – Генштаб

В так называемой "ДНР" подконтрольная Кремлю "власть" начала готовить очередную партию заключенных для отправки на фронт.

Об этом на брифинге 27 октября рассказал заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

"В так называемой "ДНР" готовят очередную партию заключенных для мобилизации. Так, согласно приказу Пушилина (главарь "ДНР" Денис Пушилин), состоится призыв более 300 осужденных лиц, отбывающих наказание в так называемой "службе исполнения наказаний министерства юстиции", – сообщил он.

В то же время, в "ЛНР" из-за роста напряжения среди населения главарь Леонид Пасечник освободил от призыва студентов всех форм обучения. Однако демобилизовать студентов планируют не раньше, чем через два месяца, когда их удастся заменить новомобилизованными, добавил Громов.

Напомним, что в России также продолжается так называемый рекрутинг заключенных в частные военные компании (ПВК). Занимается этим лично "повар Путина", основатель ПК "Вагнер" Евгений Пригожин, который устроил турне по российским тюрьмам и лагерям.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации находящихся в запасе российских военнослужащих. По данным Минобороны Украины, на середину октября в России мобилизовали 200 тыс. человек.

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