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В "ДНР" передумали принудительно мобилизовать мужчин: главарь террористов сделал заявление

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В "ДНР" передумали принудительно мобилизовать мужчин: главарь террористов сделал заявление

Associated Press

В "ДНР" обещают, что больше не будут мобилизовать местных жителей.

Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин, который накануне нападения РФ объявил принудительную мобилизацию, 28 февраля заявил о приостановлении военной мобилизации из-за якобы выполнения ее целей.

Об этом заявил глава "ДНР" Денис Пушилин в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

По его словам, мол, боевики уже забрали нужное им "количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания". Глава ДНР добавил, что террористические власти намерены заняться "гуманитарной составляющей".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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