В "ДНР" передумали принудительно мобилизовать мужчин: главарь террористов сделал заявление

В "ДНР" обещают, что больше не будут мобилизовать местных жителей.

Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин, который накануне нападения РФ объявил принудительную мобилизацию, 28 февраля заявил о приостановлении военной мобилизации из-за якобы выполнения ее целей.

Об этом заявил глава "ДНР" Денис Пушилин в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

По его словам, мол, боевики уже забрали нужное им "количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания". Глава ДНР добавил, что террористические власти намерены заняться "гуманитарной составляющей".