В "ДНР" убили американца Бентли, воевавшего за РФ с 2014 года: Кремль цензурирует расследование – ISW

В Донецке умер американец Рассел Бентли с позывным "Техас", который с 2014 года воевал на стороне оккупантов и работал на российскую пропаганду. Известно, что российские танкисты задержали его после удара по воинской части, больше живым его не видели.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), Кремль цензурирует требования по расследованию убийства американца Рассела Бентли, пропавшего в Донецке 8 апреля.

Как рассказала супруга американца, жительница так называемой "ДНР" Людмила, Бентли "жестко задержали" российские военные из 5-й танковой бригады. По ее словам, это произошло 8 апреля в Петровском районе Донецка. Бентли якобы задержан, когда он снимал последствия удара по воинской части на Автобазовской улице.

Российские источники также утверждали, что подразделения российской 5-й танковой бригады задержали и допросили Рессела Бентли, считая, что он был украинским шпионом и позже убили его.

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии "ДНР", командующий спецназначением быстрого реагирования и ОМОН "ДНР" и бывший "министр" безопасности "ДНР" Александр Ходаковский призвал расследовать сообщения о похищении и убийстве Бентли и пообещал "показательное наказание" для преступников в сообщении в Telegram 19 апреля.

Однако позже Ходаковский удалил пост, вероятно, из-за давления со стороны российских официальных лиц.

"20 апреля Ходаковский заявил, что будучи членом правительства и "лицом" часто создает конкурирующие приоритеты между его личной и профессиональной преданностью, и намекнул, что он согласился удалить свой пост в соцсети, чтобы сохранить должность в правительстве. Ходаковский намекнул, что во время войны была необходима цензура, и утверждал, что некоторые лица могут добиться справедливости по отношению к Бентли после того, как Россия "выиграет" Украину", — пишут аналитики ISW.

Другой связанный с "ДНР" российский милблогер заявил 19 апреля, что неизвестные лица угрожают возбудить против него дело по "дискредитации Вооруженных сил России" после того, как милблогер требовал официального расследования похищения и убийства Рассела Бентли.

"Усилие России скрыть смерть Бентли выглядит как согласованная попытка Кремля с целью цензурировать официальных лиц "ДНР" и аффилированных из "ДНР/ЛНР" голосов в российском информационном пространстве. Следственный комитет России 21 июля 2023 года арестовал бывшего российского офицера" Игоря Гиркина (Стрелкова) по обвинению в дискредитации ВС РФ", — отмечают в ISW.

"Кремль может нацелиться на голоса, связанные с "ДНР" и "ЛНР", в российском информационном пространстве из-за обеспокоенности тем, что воюющие с украинскими силами с 2014 года группы в "ДНР" и "ЛНР" разочаровываются, поскольку война затягивается… Ходаковский раньше не соглашался с российским военным командованием и постоянными усилиями кремлевской цензуры… Непонятно, как и отреагируют ли официальные лица Кремля на смерть Бентли или как нападения на официальных лиц "ДНР" и связанных с ними лиц повлияют на отношения Кремля своими ставленниками на оккупированной части Украины", — резюмировали в Институте изучения войны.

Напомним, издание NYT рассказало, сколько американских Abrams ВСУ потеряли на поле боя.

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