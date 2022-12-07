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В "ДНР" военный грузовик оккупантов протаранил автобус с людьми – 16 погибших (видео)

В "ДНР" военный грузовик оккупантов протаранил автобус с людьми – 16 погибших (видео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
3639
Время на прочтение
1 мин
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В "ДНР" военный грузовик оккупантов протаранил автобус с людьми – 16 погибших (видео)

Фото: скриншот с видео

В Донецкой области между оккупированными Шахтерском и Торезом произошло смертельное ДТП.

На территории временно оккупированной Донецкой области между Шахтерском и Торезом произошла авария – военный грузовик россиян протаранил гражданский микроавтобус с людьми, погибли по меньшей мере 16 человек.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

По последним данным, еще трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, среди погибших – водитель грузовика.

Напомним, в Донецке прозвучала серия взрывов – оккупанты заявляют об обстрелах.

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Дата публикации
Просмотры
3639
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