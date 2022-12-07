В "ДНР" военный грузовик оккупантов протаранил автобус с людьми – 16 погибших (видео)

В Донецкой области между оккупированными Шахтерском и Торезом произошло смертельное ДТП.
На территории временно оккупированной Донецкой области между Шахтерском и Торезом произошла авария – военный грузовик россиян протаранил гражданский микроавтобус с людьми, погибли по меньшей мере 16 человек.
Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.
По последним данным, еще трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, среди погибших – водитель грузовика.
Общество в российско-оккупированном Донецке. На путешествие русской армии hit minibus, тревогу 16 человек и уничтожение 3. #Донецк #Ukraine— (((Tendar))) (@Tendar) December 7, 2022
Напомним, в Донецке прозвучала серия взрывов – оккупанты заявляют об обстрелах.
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