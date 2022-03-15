В дом Кондратюка попал снаряд оккупантов: продюсер рассказал, как с семьей ехал из Киева

К счастью, никто не пострадал.

Вчера, 14 марта, прямо в день рождения Игоря Кондратюка российские оккупанты попали в дом продюсера.

К счастью, никто не пострадал. В программе "Сніданок з 1+1" Кондратюк рассказал, что вместе с семьей заранее уехал в безопасное место.

Дом Игоря Кондратюка / facebook.com/kondratjukigor

"Нас в этом доме не было, мы 2 марта выехали. Этот дом расположен в житомирском направлении. Мы выехали 2 марта, когда до российских танков оставалось 10 километров. Я забрал всю семью, нас было 12 человек. Мы уехали. Среди них была моя беременная родственница, которая сегодня в пять утра родила новую украинку. Поэтому дом – это мелочи, хотя моя жена плакала", — рассказал Кондратюк.

Дом Игоря Кондратюка / facebook.com/kondratjukigor

Впрочем, несмотря на то, что дом частично разрушен, шоумен старается не расстраиваться из-за этого. Кондратюк говорит, что в некоторых уголках Украины людям намного хуже.

"В памяти осталось то, что мы впервые за эти дни с женой не сидели в новостях и не передвигались по Украине. Я сейчас в безопасности, уже третью ночь во Львове ночую. Я далеко не последний человек, который нуждается в помощи в этой стране. Я справлюсь", — подчеркнул Кондратюк.

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