В дом корреспондентки ТСН в Киеве попала ракета: впервые за два месяца приехала домой

Корреспондентка ТСН Евгения Цветанская рассказала, что при обстреле российскими войсками Киева ракета попала в ее жилой комплекс.

Дом Цветанской расположен в одном из ЖК в Шевченковском районе, куда в четверг, 28 апреля, попали ракеты. Как поделилась Евгения, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину она вместе с маленьким сыном Макаром уехала из Киева.

Впрочем, впервые за два месяца решила съездить домой, ведь в столице стало тише и осталось несколько незакрытых дел:

"Как меня сегодня встретила русня или история о том, почему не стоит возвращаться с детьми в Киев. Сегодня я решила поехать в Киев. Первый раз за два месяца. На один только вечер. Ехали друзья, было несколько незакрытых дел. Да и тише ведь стало. Оставила Макара на двое суток родным и рванула. Ехала и мечтала, как приедем раньше, я просто лягу в свою кровать и буду смотреть телевизор. Больше ничего не буду делать. Задержались. Случайно. У знакомых уже в Киеве. Стоим. Разговариваем. ПВО над нами срабатывает. Дым стоит где-то далеко. Прилетело. Я же в столице впервые со дня войны. Мне все дико. Стою и думаю — а вдруг это мой дом. Не поверите. Это горел именно мой жилой комплекс. Другая сторона", — рассказала Цветанская.

Как меня сегодня встретила русская или история о том, почему не стоит возвращаться с детьми в Киев. Сегодня я решила... Опубликовано Евгенией Цветанской Четверг, 28 апреля 2022 г.

Корреспондентке повезло, при обстреле ракета не долетела до ее квартиры и жилье уцелело.

"Со мной, с моей квартирой в результате все ок. Но трое пострадавших и куча напуганных соседей по приезду домой. Просто представила, что была бы с Макаром… Что я могу забрать с собой ценное? Я забрала его! Отсюда. Подальше", – говорит Евгения.

В конце концов, поделилась Цветанская, она забрала самые важные для себя вещи и уехала:

"Стою и думаю, что же у меня самое ценное, чтобы забрать. Выбрала любимые игрушки Макара. Грузовичка Леву и его друзей. Выбрала свои самые красивые вещи. Самые красивые вещи Макара. И любимые духи, которые держала в красивой коробке и откладывала на потом. Не на потом. На сейчас. Хочу жить сейчас. Хочу жить и чтобы жил мой ребенок. Это главное", — отметила Евгения.

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