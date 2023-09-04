В Донецке, недалеко от "администрации" Пушилина, прогремел мощный взрыв — видео, фото

В Донецке снова мощная "бавовна".

Во временно оккупированном Донецке 4 сентября прогремели мощные взрывы. Предварительно удар был нанесен по зданию "администрации" города.

Видео с взрывами распространили в местных Telegram-каналах.

"Взрывы раздаются в центре временно оккупированного Донецка. Предварительно удар был нанесен по зданию оккупированной администрации города", — пишут местные.

Однако, по словам пропагандистов, в городе только "горел автомобиль".

Поврежден дом в Донецке/Фото: Telegram

Пожар автомобиля в Донецке/Фото: Telegram

"В Донецке в результате обстрела у дома на проспекте Мира горит автомобиль", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 2 сентября в России заявили о якобы атаке беспилотника на Крымский мост. В МО РФ утверждают, что морской дрон якобы был заранее обнаружен и уничтожен в Черном море.

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