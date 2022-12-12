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В Донецке оккупанты начали призывать в свои ряды женщин: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Донецке оккупанты начали призывать в свои ряды женщин: детали

Фото: pixabay.com

Известно, что 28 женщин оккупанты уже призвали и направили на подготовку.

В Донецке захватчики начали призывать в оккупационную армию женщин.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 12 декабря.

"С целью восполнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса по мобилизации призывают женщин", — говорится в сообщении.

Известно, что 28 женщин оккупанты уже призвали и направили на подготовку так называемым "Калининским районным военным комиссариатом" Донецка.

Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском.

По информации Генштаба ВСУ, путинский режим планирует провести новую волну мобилизации в начале 2023 года, чтобы восполнить большие потери на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
1460
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