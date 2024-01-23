В Донецке – "прилет" по зданию, где готовили выборы Путина (фото, видео)

На фото и видео из приемной видны агитационные материалы путинской партии "Единая Россия".
В оккупированном Донецке 23 января произошел "прилет" по зданию российской администрации Куйбышевского района, в которой проводили подготовку выборов президента России.
Об этом сообщают российские пропагандисты, местные паблики и украинские журналисты.
В российских пабликах утверждается, что якобы ВСУ нанесли удары по Донецку из реактивных систем залпового огня и попали по Дому культуры им. Куйбышева. Сообщается о ранении двух человек.
Как сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, попадание в Донецке было в "здание общественной приемной главаря днр, где шла подготовка к выборам путина". На выложенных в сеть фото и видео из приемной видны агитационные материалы путинской партии "Единая Россия".
По словам пропагандистов, "прилет" произошел по площади перед зданием, от чего выбило все стекла из ближайших окон, посекло и закоптило стены, обломки также попали внутрь помещений. На асфальте зияет воронка от снаряда.
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Напомним, 21 января россияне обстреляли рынок в Донецке, убив десятки человек. Оккупанты обвинили в этом ВСУ, но защитники опровергли заявления врага.
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