В Донецке прилетело по ресторану, где оккупанты праздновали 10 лет "провозглашения ДНР" – видео, фото

В Донецке раздались взрывы.
В оккупированном Донецке днем 11 мая прогремели взрывы – по предварительным данным произошел "прилет" по ресторану, где боевики праздновали 10 лет провозглашения так называемой "ДНР".
Об этом пишут местные паблики.
"В оккупированном Донецке прилет по месту сбора боевиков "ДНР", которые собрались, чтобы отметить 10 лет провозглашения "ДНР", - говорится в сообщении.
Известно, что прилетело по ресторану "Paradise" в Ленинском районе Донецка.
"По предварительным данным, 1 человек погиб и 1 ранен", - пишут каналы.
Также сообщается, что неподалеку от ресторана "Paradise" должен был начаться автопробег по случаю "10-летия ДНР" — однако оккупанты отменили действо.
Напомним, в оккупированном Донецке появились флаги Украины (фото).
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