В Донецке прозвучала серия взрывов: оккупанты заявляют об обстрелах (фото, видео)

Захватчики сообщают о гибели так называемой депутатки "парламента "ДНР" и "судьи военного суда "ДНР".

Российские захватчики в оккупированном Донецке заявляют об обстрелах города якобы со стороны ВСУ после того, как днем 6 декабря там раздались взрывы.

Об этом свидетельствует информация в местных пабликах.

Так, взрывы были слышны в районах "Донбасс арены", художественного музея, учебного корпуса №7 ДонНТУ, Крытого рынка и Южного автовокзала. Сообщается о пожаре на территории рынка, где горели авто и торговые палатки.

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Местные оккупационные "власти" заявили о "прилете" по бизнес-центру "Центавр плаза", что возле "Донбасс Арены". Заявили там и об обстреле Киевского района и "попадании снаряда" во Дворец спорта "Дружба" в Калининском районе.

Оккупанты также сообщили о шести погибших в Донецке, а количество раненых не указывается. В частности, среди погибших есть так называемая депутат "парламента "ДНР" Мая Пирогова и "судья военного суда "ДНР" Виктор Исаев.

Отметим, что российские захватчики заявляли об обстрелах центра Донецка также 4 и 5 декабря.

Ситуация в Донецкой области

По данным Генштаба ВСУ на утро 6 декабря, российские войска продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг активно применяет авиацию для поддержки действий своих наземных группировок.

В британской разведке информируют, что оккупанты дальше пытаются наступать на Донбассе, однако не могут прорвать оборону ВСУ. В частности, такие вражеские попытки фиксируются в районе Сватового и Кременной в Луганской области и возле Бахмута Донецкой области.

В частности, российские силы пытаются окружить Бахмут, но пока это у них не получается.

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