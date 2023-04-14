В Донецке россияне расстреляли двух азербайджанцев, отказавшихся воевать против ВСУ — журналист

Иностранцы не желали воевать в составе российских бандоформирований.

Российские оккупанты в захваченном Донецке расстреляли двух азербайджанцев, отказавшихся воевать против Украины.

Об этом рассказал корреспондент Baku TV Мубариз Асланов, находящийся в Украине.

Мубариз Асланов рассказал, что оккупанты пытались мобилизовать уроженцев Азербайджана Шамиля Гасанова и Теймура Джумиева.

"Сепаратистский режим хотел привлечь к мобилизации и азербайджанцев. В результате Шамиль Гасанов и Теймур Джумиев, не желавшие идти на войну, были расстреляны", — сказал он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается расшатать ситуацию внутри Украины.

Также Зеленский заявил о подготовке к активным действиям на фронте.

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