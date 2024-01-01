В Донецке – шесть "прилетов" по гостинице с оккупантами (фото, видео)

В отеле как раз встречали Новый год российские оккупанты и гости из Москвы.

Во время взрывов в оккупированном Донецке в ночь на 1 января произошло шесть "прилетов" по гостинице "Донбасс Палас".

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко и передают российские телеграм-каналы.

"Ночью по донецкой гостинице "Донбасс Палас" было шесть прилетов. Там собралась на новогодний ужин "элита" оккупантов вместе с московскими гостями", — говорится в заявлении Цаплиенко.

Сообщается также о четырех погибших и 13 раненых.

Последствия прилетов по гостинице были сняты на видео. На кадрах видно поврежденное здание, выбитые окна и поврежденный автомобиль. У здания припаркована "скорая".

В Донецке есть "прилеты" по гостинице "Донбасс Палас", где праздновали оккупанты

Последствия "прилетов" по гостинице "Донбасс Палас"/Скриншот

Поледствия "прилетов" по гостинице "Донбасс Палас"/Скриншот

Поледствия "прилетов" по гостинице "Донбасс Палас"/Скриншот

Напомним, в оккупированном Донецке через 10 мин. после начала нового года начали греметь взрывы. Захватчики утверждали о запуске по городу 15 ракет из РСЗО.

К слову, во время ракетной атаки по Харькову вечером 30 декабря россияне попали по зданию отеля Kharkiv Palace и жилому дому. В результате атаки пострадали десятки человек, в том числе немецкие журналисты.

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