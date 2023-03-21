В Донецке виден дым: советник мэра Мариуполя заявил о ликвидации оккупантов

В местных Telegram-каналах утверждают, что дым поднялся в Петровском районе города.

В одном из районов временно оккупированного Донецка во вторник, 21 марта, виден дым. Там могли ликвидировать окупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"В Донецке снова не договорились об избрании папы. В процессе размышлений принесли в жертву не только боекомплект, но и определенное количество окупантов", — написал он.

В то же время в местных Telegram-каналах утверждают, что дым поднялся в Петровском районе города.

Напомним, в понедельник, 20 марта, в оккупированном Джанкое сообщили об атаке неизвестных беспилотников. Местные жители сообщили, что взрыв прогремел у железнодорожного вокзала.

Главный гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что никаких "прилетов" не было, а это, мол, сработало российское ПВО.

Позже ГУР сообщило, что взрывы в Джанкое были связаны с уничтожением российских ракет "Калибр", которыми оккупанты планировали обстрелять Украину.

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