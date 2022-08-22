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В Донецке вспыхнула база "Пятнашки": Жданов рассказал о жесткости боевиков этой группировки

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В Донецке вспыхнула база "Пятнашки": Жданов рассказал о жесткости боевиков этой группировки

Фото: скриншот с видео

Во временно оккупированном Донецке в ночь против 22 августа вспыхнула база преступников из "Пятнашки".

Эта группировка известна своей жестокостью к защитникам Украины еще с 2014 года. Именно эти боевики повинны во многих преступлениях против украинского народа.

Об этом в комментарии 24tv.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

В Донецке этой ночью произошел очередной "хлопок". Там детонировал склад оружия. Также взрывы прогремели на базе боевиков группировки "Пятнашка". Это подразделение известно своей жестокостью по отношению к воинам ВСУ. Они массово убивали и пытали украинцев.

"Подобные подразделения есть, но они имеют другие названия и действуют по другим направлениям. "Пятнашка" была самым известным подразделением из тех, которые создавались как первые "добровольческие формирования ополченцев", — подчеркнул Жданов.

Напомним, 22 августа в Донецке раздались взрывы. Детонировал склад оккупантов с боеприпасами.

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