В Донецке вспыхнула база "Пятнашки": Жданов рассказал о жесткости боевиков этой группировки

Во временно оккупированном Донецке в ночь против 22 августа вспыхнула база преступников из "Пятнашки".
Эта группировка известна своей жестокостью к защитникам Украины еще с 2014 года. Именно эти боевики повинны во многих преступлениях против украинского народа.
Об этом в комментарии 24tv.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.
В Донецке этой ночью произошел очередной "хлопок". Там детонировал склад оружия. Также взрывы прогремели на базе боевиков группировки "Пятнашка". Это подразделение известно своей жестокостью по отношению к воинам ВСУ. Они массово убивали и пытали украинцев.
"Подобные подразделения есть, но они имеют другие названия и действуют по другим направлениям. "Пятнашка" была самым известным подразделением из тех, которые создавались как первые "добровольческие формирования ополченцев", — подчеркнул Жданов.
Напомним, 22 августа в Донецке раздались взрывы. Детонировал склад оккупантов с боеприпасами.
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