В Донецке женщина набросилась на окупантов из РФ с расистскими выкриками и пугала "ДНРовцами"

Женщина называла окупантов назвала нищими, не имеющими образования, которые "пасут у себя дома овец", а на войну приехали ради денег.

В оккупированном Донецке местная жительница набросилась на оккупантов неславянской внешности, оскорбляя их по расовому признаку.

Видео появилось в Сети.

Инцидент произошел в ресторане "На дровах". Женщина похвасталась, что имеет в оккупированном Донецке шесть магазинов, два дома. В то время как окупантов назвала нищими, не имеющими образования, которые "пасут у себя дома овец", а на войну приехали ради денег.

"Вы воюете, получаете бабки. Рот свой заткните, вы, "господа" вонючие. Вас здесь никогда не было и не будет, запомните раз и навсегда. Никогда! Вот этих вот, вонючих узк***азых тв*рей никогда у нас в Донецке не будет!", – отмечала местная жительница, которая однако далека от проукраинских взглядов.

Женщина начала пугать россиян, что "пацаны с войны придут" (очевидно имея в виду местных боевиков так называемой "ДНР"), то поквитаются с ними.

"Ты приехал сюда за бабками. 240 тысяч. Потому что ты там, что ты там делал — кого пас? У тебя нет образования. С*ка, вы тупорили овцы. И если вы еще сюда зайдете, у нас пацаны с войны придут — они вас уроют... Не дай вам Бог... Девочки, скажите, у вы хотите здесь вот этих вот ублюдков узк***азых видеть в Донецке? Конечно нет! Вы просто сидите в своих аулах, без образования. Вас сюда запустили почему – потому что у вас нет образования. Вы просто холуи, вы там (откуда приехали. – Ред.) не нужны. И вы сюда сбежали на деньгами", – заявляла жительница Донецка.

Впоследствии ее заставили записать прощения. Свои слова она объяснила тем, что находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она заверила, что поддерживает окупантов, агрессивную политику Путина и так называемую "СВО". Также женщина поблагодарила оккупантов, которые "отдают свои жизни в борьбе с украинскими нацистами".