В Донецкой и Луганской областях ВСУ сегодня уничтожили 12 танков и 10 БМП оккупантов

Российская армия продолжает нести колоссальные потери.
На Донецком и Луганском направлениях Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать давление российских захватчиков.
Как сообщает Операция объединенных сил в Facebook, в понедельник, 28 марта, украинские военные в течение суток успешно отразили 7 атак врага.
Усилиями бойцов ВСУ было уничтожено 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники оккупантов.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника", - говорится в сообщении.
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