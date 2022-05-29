В Донецкой области 115 горняков остались под землей из-за обесточивания — ОВА

В Донецкой области 115 горняков остались под землей из-за обесточивания — ОВА

На магистральной линии электропередач сработала аварийная защита.

В Торецке Донецкой области 115 горняков остались под землей из-за обесточивания: 112 на шахте "Центральной", 3 – на шахте "Торецкой". Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"На магистральной линии электропередач 330 кВ сработала аварийная защита – обесточена Центральная электроподстанция НЭК Укрэнерго в районе Торецка и, как следствие, – населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов", — сообщил он.

Восстановительные работы уже начались, необходимо будет ликвидировать около двух десятков разрывов проводов.

Также из-за отключения электричества прекращена подача воды от Фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты оказались без воды.

Напомним, на Донецком направлении оккупанты идут в наступление и усилили обстрелы авиацией.

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