В Донецкой области дельцы пытались продать российское трофейное оружие днепровскому криминалитету (фото)

Среди оружия, изъятого правоохранителями, было более 60 автоматов и пулеметов, а также противотанковые гранатометы российского производства.

В Донецкой области правоохранители задержали двух дельцов, которые хотели продавать криминальной группировкой "трофейное" российское оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, подозреваемые пытались подпольно продать арсенал "трофейного" вооружения окуупантов, которое получили украинские защитники в жестоких боях под Бахмутом.

Среди оружия, изъятого правоохранителями, было более 60 автоматов и пулеметов, а также противотанковые гранатометы российского производства.

"Соответствующую партию боевых средств поражения они пытались продать представителям днепропетровского криминалитета. В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов при попытке сбыта семи автоматов Калашникова, в том числе нового АК-12. Задержанными оказались двое контрактников из одной из воинских частей Сил обороны, которые были откомандированы в Донецкую область. Для незаконного хранения оружия и боеприпасов они обустроили тайник на территории частного домовладения", — рассказали в СБУ.

Задержанным доложено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (“Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что россияне устроили кассетными боеприпасами по селу в Донецкой области.

Читайте также: