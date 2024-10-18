В Донецкой области ДШВ взяли в плен египтянина: что о нем известно

Египтянин поехал в Россию учиться на айтовца и получил повестку.

На Кураховском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте, украинские воины взяли в плен оккупантов, один из них – египтянин.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрымаловский.

"В последние дни несколько оккупантов поднимали руки, сдавались в плен. Наши десантники имели возможность даже пообщаться с несколькими пленными", – рассказал представитель бригады.

Египтянин, который попал в плен, рассказал, что приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий, но, как только получил российский паспорт, уже через месяц получил и повестку на фронт.

Уже буквально через несколько дней он был замечен в полосе обороны 79-й бригады – поехал на штурм и попал в плен.

"Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет, – рассказал Дрымаловский. – Еще один пленный – типичный представитель" армии РФ, бывший осужденный, который за 200 тысяч рублей пошелвоевать против Украины".

В то же время Дрымаловский отметил, что воины 79-ки нередко снимали камеры разведывательных дронов, как российские штурмовики "теряли мотивацию" идти дальше в наступление и либо подрывали себя гранатами, либо совершали самоубийство с помощью автоматов, чтобы не оказаться в украинском плену.

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