В Донецкой области есть две потенциальные мишени российских оккупантов: в ОВА назвали их

Ситуация в Донецкой области крайне напряженная, но контролируемая украинскими силами. Потенциальными мишенями для российской армии являются Славянск и Краматорск.

Самая сложная ситуация на Донецком направлении, по данным областной военной администрации, в Авдеевке, которая находится под постоянным массированным вражеским обстрелом.

Об этом сказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире телеканала "Эспрессо".

Она призвала всех жителей Донецкой области не тратить время и эвакуироваться в безопасные регионы Украины.

"Самая сложная ситуация в Авдеевке. Было по меньшей мере 5 массированных обстрелов, есть погибшие и раненые. Традиционно неспокойно в Красногоровке, Марьинке, Бахмуте, Курахово, Дружковке и Кураховке. По этим городам решисты готовят ракетами. границы Донетчины " Нужно понимать, что ситуация будет только напрягаться. В Славянске и Краматорске сегодня не было зафиксировано обстрелов, но это потенциальные мишени российских оккупантов", — подчеркнула Игнатченко.

Напомним, военный эксперт Сергей Згурец заявил, что война переходит в затяжную фазу, но время играет в пользу Украины. Он пояснил, что на фронт успевает вовремя и в необходимом количестве поступать военная помощь от западных партнеров.

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