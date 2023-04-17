В Донецкой области из-за атаки россиян погибли 4 человека: как прошла ночь в регионах

Оккупационные войска из тяжелой артиллерии россияне ударили по храму в Никополе.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по всей территории Украины. За прошедшие сутки под обстрел врага попали сразу несколько регионов Украины.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

На Сумщине враг на протяжении суток совершил 3 обстрела пограничных общин — Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской. Зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии К счастью без потерь и разрушений. Сегодня ночью зафиксировали 10 приходов из станкового противотанкового гранатомета. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

В Запорожской области за прошедшие сутки кафиры совершили 56 обстрелов по 16 мирным населенным пунктам области. Известно о 46 артиллерийских ударах, 4 авиационных, 4 с применением БПЛА и 2 атаки с РСЗО. В настоящее время зафиксировано 52 сообщения о разрушении объектов социальной инфраструктуры, квартир, частных домов, автомобилей и другого имущества. В Преображенке пострадал 61-летний мужчина, который уже доставлен в больницу.

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В Днепропетровской области оккупационные войска из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. Кроме храма, в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Изуродованы четыре хозяйственные постройки, одно – уничтожено.

Под обстрелы попала и Красногригорьевская община. Спасатели обследуют территорию, последствия уточняются.

В Харьковской области на Слобожанском направлении российские захватчики обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Бочково, Малая Волчья, Землянки и Тополя. На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное и Кондрашовка. В результате минометного обстрела с. Куриловка Купянского района поврежден частный жилой дом. Вчера днем враг обстрелял с. Первомайское Изюмского района, поврежден жилой дом. В течение дня оккупанты из артиллерии обстреливали г. Волчанск Чугуевского района. В результате этих обстрелов повреждено по меньшей мере 11 частных домовладений, из-за вражеских обстрелов Волчанска произошли пожары.

В Луганской области россияне совершили артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Стельмаховка, Невское и Белогоровка. Ситуация в области остается сложной.

На Донбассе минувшие сутки враг вел огонь из артиллерии, РСЗО «Град», совершил авиаудар (тип ракеты не установлен), авиаудар «НКРС», ЗРК «С-300». Обстреляны 10 населенных пунктов: с.Старая Николаевка, Авдеевка, Торецк, с.Новоукраинка, пгт Большая Новоселка, с.Карловка, Курахово, Бахмут, с. Серебрянка, Константиновка. Повреждены 19 жилых домов (из них 5 – многоквартирных), ЛЭП, 6 хозяйственных построек, гараж, СК «Металлург». За сутки в Донецкой области 4 погибших.

В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил — 46 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 3 раза. Пострадавших посреди гражданского населения нет. Специалисты оператора мобильной связи возобновили работу еще одной базовой станции в Суворовском районе Херсона. Сейчас на освобожденной Херсонской области работает 287 базовых и 3 передвижных станции.

Добавим, из-за ракетного удара по Славянску Донецкой области количество погибших возросло до 13 человек.

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