В Донецкой области из-за обстрелов российских оккупантов произошла утечка аммиака

В Бахмутском районе Донецкой области в результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

Из-за обстрелов российских оккупантов произошла утечка аммиака, облако которого движется над почвой от села Майское в сторону Бахмута.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Эта ветвь не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над почвой от села Травневое в сторону Бахмута", — говорится в сообщении.

Местные власти уже оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели провели обследование – на отрезке трубопровода 7,5 км находятся ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка – незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км.

Пока информации о пострадавших и погибших нет.

Напомним, недавно во время прямого включения в эфире ТСН журналист Александр Загородний и оператор Иван Головач попали под вражеский обстрел возле Бахмута.

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