В Донецкой области ликвидировали еще одного коллаборанта из так называемой "ДНР" — видео

В Донецкой области подорвали машину предателя и коллаборанта Игоря Циферова, который работал в так называемом "министерстве государственной безопасности ДНР".

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

На видео виден подорванный автомобиль возле жилой многоэтажки.

Коллаборант из Донецкой области Игорь Циферов, которого взорвали в автомобиле

Местные паблики сообщают, что инцидент произошел в оккупированном Докучаевске Донецкой области.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован местный коллаборант Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с захватчиками.

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