В Донецкой области ликвидировали еще одного коллаборанта из так называемой "ДНР" — видео

Машину предателя подорвали.
В Донецкой области подорвали машину предателя и коллаборанта Игоря Циферова, который работал в так называемом "министерстве государственной безопасности ДНР".
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
На видео виден подорванный автомобиль возле жилой многоэтажки.
Местные паблики сообщают, что инцидент произошел в оккупированном Докучаевске Донецкой области.
Напомним, во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован местный коллаборант Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с захватчиками.
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