На востоке Донбасса российские оккупанты обстреливают украинские города и села из гаубиц и реактивных систем залпового огня почти непрерывно.

Количество снарядов, применяемых рашистами, просто не сопоставимо с нашими запасами боекомплекта. Но даже при таких обстоятельствах наши воины-артиллеристы приспособились – умело маскироваться и с ювелирной точностью, чуть ли не каждый снаряд отправлять на головы оккупантам, говорится в ТСН.

«Ночь наша, сегодня была, можно сказать, как день. Полили населенный пункт здесь возле нас фосфором всю ночь», — рассказывает военнослужащий ВСУ.

Днем, говорят местные гражданские, тишины тоже почти не бывает. Мария и соседи проводят в подвалах и погребах почти все время, чтобы попытаться уберечься.

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Из-за сухой погоды и безумного ветра, дома загораются, как спички. Даже когда вражеские снаряды разрываются рядом, не попадая в дворы. Водогона здесь нет, а из-за постоянных вражеских обстрелов пожарные сюда не едут. За спасателей, во всех смыслах этого слова, украинские воины. «Это они просто штампуют, чтобы куда, это россияне У них просто очень много снарядов», — говорят бойцы.

На самом деле, единственное преимущество врага, говорит украинский артиллерист — количество. Пехоты, гонимые на убийство кремлевских предводителей и боеприпасов, которыми чужаки непрерывно засыпают украинские города и села с полями.

Обычно вражеская артиллерия работает комбинированно, пристрелку решисты ведут из гаубиц, одиночными выстрелами, и тогда вокруг разлетаются тяжелые смертоносные железные обломки. Дальше уже атаку реактивной артиллерии направляют беспилотники. «Был непрерывный огонь на протяжении сорока минут. Сначала гаубицами пристреливались. Потом стали кассетами поливать. Приблизительно 30-40 минут мы сидели, не вылезали», — рассказывают военные.

Как только наша разведка обнаружила откуда атакуют рашисты и появилась возможность навестись на ударную огневую позицию, помчались украинские реактивники. При такой плотности российских беспилотников в небе, говорят артиллеристы, для выполнения стрельбы есть считанные минуты. Но бывает, что работать приходится, прямо под вражеским огнем. «Есть такое, что только работать, а есть такое, что нужно спрятать. Были моменты, что приходы…», – говорят бойцы.

Не имея безумных запасов снарядов, главный лозунг своей работы, наши артиллеристы отчеканили у себя на боевых футболках. Но воины признают, чтобы выровнять ситуацию и переломить ход войны, нам нужно очень много высокоточного артиллерийского оружия. «Нам нужно очень много артиллерии! Очень много снарядов, очень много пушек, чтобы просто подавить их», – убеждают бойцы.

С чем точно нет проблем, признаются наши реактивники, так то с мотивацией безжалостно уничтожать врага. «Мы едем, вижу дети машут руками, я останавливаюсь — у меня есть в машине печенье или там сгущенка, сразу даю, они улыбаются, благодарят. Говорят: Слава Украине! И приятно на душе», — рассказывает военнослужащий ВСУ.

Чтобы малыши как можно скорее смогли спокойно и безопасно спать в своих кроватях, ребята каждый вечер, ночью, рано утром и днем выезжают на охоту за врагом.

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