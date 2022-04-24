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В Донецкой области на Пасху российские оккупанты убили двоих детей

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В Донецкой области на Пасху российские оккупанты убили двоих детей

На Пасху, 24 апреля, российские оккупанты убили двоих детей Очеретинской громады Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Жизнь двоих детей из Очеретинской громады забрали российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли. За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения — не от Бога, не от людей", — заявил он.

Глава области также в очередной раз призвал земляков эвакуироваться из прифронтовой зоны.

"Берегите жизнь – свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой высокой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить", – подчеркнул Кириленко.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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