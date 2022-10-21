В Донецкой области обнаружили тела еще 9 гражданских людей, убитых россиянами во время оккупации

В деоккупированных населенных пунктах Донецкой области правоохранители обнаружили тела еще 9 гражданских людей, убитых военными во время оккупации региона.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он также отметил, что за сутки оккупанты убили двух мирных жителей в Бахмуте.

"За 20 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса — в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Новоселовке и 2 в Лимане. Еще 1 человек за вчера получил ранения", — написал глава ОВА. .

Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Напомним, что 19 октября стало известно, что в деоккупированном Лимане в Донецкой области обнаружили тела еще восьми гражданских жителей, которых россияне убили во время оккупации. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что среди них было трое детей 2, 9 и 14 лет с признаками осколочных и минно-взрывных ранений.

20 октября глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко написал, что в деоккупированных населенных пунктах Донецкой области правоохранители обнаружили тела 12 гражданских людей, убитых российскими военными во время оккупации региона.

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