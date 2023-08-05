В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей в 9 населенных пунктах: список

Детей будут эвакуировать из опасных районов Донецкой области.

В Донецкой области будет проведена принудительная эвакуация детей еще из девяти населенных пунктов, расположенных вблизи районов ведения боевых действий.

Как сообщает Минреинтеграция, соответствующее решение принял Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения по обращению Донецкой ОВА.

Речь идет о: Ямполе, Заречном, Торском, Opеховатке, Никоноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке.

Так, из-за сложной ситуации по безопасности и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 130 детей.

Также штаб рассмотрел вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области. Из 5-километровой опасной зоны уже эвакуировано 1718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте людей не осталось. Эвакуационные мероприятия продолжаются.

Напомним, под Киевом в селе Ходосовка во время отдыха в детском лагере в озере утонул 10-летний мальчик. Как рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов, родители нашли объявление о лагере в Интернете.

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