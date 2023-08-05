Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей в 9 населенных пунктах: список

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
158
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей в 9 населенных пунктах: список

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей в 9 населенных пунктах. / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Детей будут эвакуировать из опасных районов Донецкой области.

В Донецкой области будет проведена принудительная эвакуация детей еще из девяти населенных пунктов, расположенных вблизи районов ведения боевых действий.

Как сообщает Минреинтеграция, соответствующее решение принял Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения по обращению Донецкой ОВА.

Речь идет о: Ямполе, Заречном, Торском, Opеховатке, Никоноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке.

Так, из-за сложной ситуации по безопасности и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 130 детей.

Также штаб рассмотрел вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области. Из 5-километровой опасной зоны уже эвакуировано 1718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте людей не осталось. Эвакуационные мероприятия продолжаются.

Напомним, под Киевом в селе Ходосовка во время отдыха в детском лагере в озере утонул 10-летний мальчик. Как рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов, родители нашли объявление о лагере в Интернете.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
158
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация