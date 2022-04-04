В Донецкой области оккупанты накрыли огнем 7 населенных пунктов: есть погибшие и раненые

В Донецкой области оккупанты накрыли огнем 7 населенных пунктов: есть погибшие и раненые

Войска РФ стреляли из реактивных систем залпового огня Град.

Российские оккупанты обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, школа, детсад. Есть погибшие, раненые мирные жители, среди которых дети.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Полиция проинформировала, что под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Шумы. Правоохранители отметили, что войска РФ обстреливали города по реактивным системам залпового огня Град, танков, артиллерийских установок, стрелкового оружия.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что армия Российской Федерации обстреляла эвакуационный автобус во временно оккупированной Балаклее Харьковской области.

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