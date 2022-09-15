В Донецкой области оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов из "Градов", "Смерчей" и артиллерии (фото)

За прошедшие сутки полицейские Донбасса зафиксировали 25 обстрелов. Под огнем кафиров оказались 13 населенных пунктов. Россияне готовят по коммуникациям и жилью.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Российские войска нанесли авиаудары, использовали ракеты, РОВД "Град", "Смерч", артиллерию. Ракетные и артиллерийские удары повлекли за собой массовые разрушения и жертвы среди мирного населения.

В результате вражеских атак уничтожены и повреждены 30 гражданских объектов; 15 жилых домов, помещение ТЭС, линия электропередач. В частности, около полуночи разрушили многоэтажку в Бахмуте, а в Торецке россияне попали в больницу, в Мирнограде попали в шахту.

Фото: facebook/Павел Кириленко

За прошедшие сутки, 14 сентября, в результате вражеских атак погибли два человека в Долине.

Напомним, начались 204 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ "насыпали" оккупантам на юге и Донбассе, а враг перегруппировывается и считает потери. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 15 сентября.

Читайте также: