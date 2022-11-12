В Донецкой области оккупанты обстреляли из "Градов" и артиллерии семь населенных пунктов: есть погибшие

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы семь мирных населенных пунктов на Донетчине. Вражеская армия атаковала Авдеевку, Бахмут, Торецк, Угледар, села Карловка, Бердичи, Северное.

О том, как прошла ночь в регионе, сообщил глава ОВА Павел Кириленко и Национальная полиция.

Оккупанты российской армии избивали из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". За прошедшие сутки, 11 ноября, россияне убили двух гражданских в Бахмуте и Авдеевке, а еще четыре человека получили ранения, сообщил председатель ОВА.

В результате интенсивных обстрелов Угледара повреждены четыре жилых дома и админздание. На территории общины были прилеты по окрестностям Пречистовки, Новоукраинки и Водяного.

Фото: Национальная полиция Украины

На Донецком направлении были единичные обстрелы по Авдеевке и по Очеретинскому обществу. На Горловском направлении трое мирных жителей получили ранения в Бахмуте. В Раздоловке Соледарской общины повреждены восемь частных домов.

оккупанты продолжают массированно обстреливать Торское и Заречное в Лиманской общине. За предыдущие сутки было более 40 прилетов.

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, начались 262 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия Российской Федерации ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Вооруженные силы Украины отразили российские атаки возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Читайте также: