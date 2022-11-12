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В Донецкой области оккупанты обстреляли из "Градов" и артиллерии семь населенных пунктов: есть погибшие

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Донецкой области оккупанты обстреляли из "Градов" и артиллерии семь населенных пунктов: есть погибшие

Фото: Национальная полиция Украины

Четверо человек получили ранения.

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы семь мирных населенных пунктов на Донетчине. Вражеская армия атаковала Авдеевку, Бахмут, Торецк, Угледар, села Карловка, Бердичи, Северное.

О том, как прошла ночь в регионе, сообщил глава ОВА Павел Кириленко и Национальная полиция.

Оккупанты российской армии избивали из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". За прошедшие сутки, 11 ноября, россияне убили двух гражданских в Бахмуте и Авдеевке, а еще четыре человека получили ранения, сообщил председатель ОВА.

В результате интенсивных обстрелов Угледара повреждены четыре жилых дома и админздание. На территории общины были прилеты по окрестностям Пречистовки, Новоукраинки и Водяного.

© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

На Донецком направлении были единичные обстрелы по Авдеевке и по Очеретинскому обществу. На Горловском направлении трое мирных жителей получили ранения в Бахмуте. В Раздоловке Соледарской общины повреждены восемь частных домов.

оккупанты продолжают массированно обстреливать Торское и Заречное в Лиманской общине. За предыдущие сутки было более 40 прилетов.

© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, начались 262 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия Российской Федерации ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Вооруженные силы Украины отразили российские атаки возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
138
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