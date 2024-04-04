В Донецкой области оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и выбить из занимаемых рубежей — Генштаб

Армия Российской Федерации пытается прорвать оборону ВСУ и выбить украинских защитников из занимаемых рубежей в Донецкой области. В частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 4 апреля.

В общем, враг нанес 6 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА Shahed: 11 дронов были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Самотоевка Сумской области; Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синковка, Петропавловка, Песчаное, Калиновое, Боровая Харьковской области; Стельмаховка Луганской области; Часов Яр, Андреевка, Нью-Йорк, Старая Николаевка, Торецк, Дружба, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Уманское, Карловка, Семеновка, Новоселовка Первая, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малиновка, Орехов, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении в Силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спорного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного де врага, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении в течение прошлых суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ, 1 пункта управления БпЛА и 1 другому важному объекту противника.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что с начала года до 1 апреля агрессорка Россия захватила примерно 305 км территории Украины. Тем временем из Москвы раздаются заявления об оккупации большей части страны.

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