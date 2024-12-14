В Донецкой области оккупанты пытаются взять в кольцо один из гарнизонов ВСУ – DeepState

Гарнизон Сил обороны в Макаровке Донецкой области рискует попасть в окружение.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

"Мы пообщались с ребятами, которые ведут оборонительные действия возле и в самом населенном пункте Макаровка. Вчера враг перешел реку и пытается закрепиться западнее Сторожевого. Кроме того, продолжаются наступательные действия противника из Ровнополья, с целью выйти на Нескучное. Таким образом [россияне – ред. .] полностью отрежут наши силы в Макаровке", – говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что враг "практически безнаказанно" передвигается по дороге от Старомайорского в Ровнополья, что позволяет беспрепятственно подтягивать личный состав и боеприпасы.

"Тактическая группировка "Великая Новоселка" существует сугубо как прокладка между бригадами и ОТУ "Донецк", так как нет старшего начальника. Надо обращаться в ОТУ, а группировка не принимает никаких решений. Инженерной поддержки нет, артиллерийской тоже. В то же время полно требований относительно отчетов, докладов и служебных расследований", – отметили в DeepState.

Также известно, что из-за риска окружения из Благодатного вышли подразделения Нацгвардии, но военное командование, "чтобы формально не потерять полностью село", завела на позиции "солянку" из нескольких других подразделений Сил обороны.

Напомним, захватчикам не удается проводить в Запорожской и Херсонской областях такое масштабное наступление, как на приоритетных фронтах. Впрочем, по мнению генерал-лейтенанта Игоря Романенко, в Кремле не отказались от намерений проводить наступательные действия на южных участках фронта.

Читайте также: