В Донецкой области оккупанты стремятся развернуть наступление на важный город: эксперт об опасности

В Донецкой области российские оккупанты будут пытаться захватить Часов Яр и Торецк, чтобы развернуть наступление в сторону Константиновки. На Покровском направлении захватчики пытаются контратаковать, чтобы отвоевать утраченные позиции.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

"На Покровском направлении противник был истощен. Его наступление было остановлено. По крайней мере, он не продолжается в тех темпах, в которых он был буквально еще месяц назад и даже несколько недель назад. Но враг пытается атаковать. На Покровском участке фронта мы контратаковали, смогли освободить ряд населенных пунктов. Сейчас россияне пытаются вернуть в транш."

В настоящее время продолжаются уличные бои за город Торецк. На этом участке фронта бойцы ВСУ контратаковали, а потому теперь противник пытается вернуть утраченные позиции. В городе Часов Яр проходят уличные бои.

"Часов Яр, Торец, Константиновка образуют этакий треугольник, который будет очевидно в центре внимания российской армии. То есть, они будут пытаться захватить Часов Яр и Торецк, чтобы развернуть наступление на Константиновку, как на ворота Славянско-Краматорской агломерации. Очевидно, мы будем в дальнейшем видеть".

По его словам, российская армия сейчас прибегает к увеличению бронетехники, потому что пытается отразить утраченные позиции и повысить интенсивность боевых действий.

Как сообщалось, в западных СМИ появилась информация, что у Украины почти закончились запасы важных ракет. Украинское правительство обратилось в Италию и Францию с просьбой предоставить дополнительные боеприпасы.

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