В Донецкой области оккупанты убили женщину и ребенка

Оккупационные войска России во время удара по селу Михайловка в Донецкой области убили женщину и 12-летнего мальчика, а его мать была ранена.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 3 июня, в 11:20, российская армия нанесла удар по с. Михайловка Новогродовской территориальной громады. В результате атаки, вероятно, с применением авиабомбы "УМПБ Д-30СН" погибла женщина.

Позже, в 12:40, оккупанты повторно обстреляли населенный пункт. Предварительно, на этот раз они использовали РСЗО "Смерч". Попадание средства поражения произошло по территории частного сектора. От полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался 12-летний мальчик, а его мать получила ранения.

В селе также повреждены несколько домовладений.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк показала фотографии с последствиями плена и обратилась к россиянам с "пожеланием".

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