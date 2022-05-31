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В Донецкой области оккупанты во время обстрела разрушили восемь жилых многоэтажек, школу и детский сад (фото)

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В Донецкой области оккупанты во время обстрела разрушили восемь жилых многоэтажек, школу и детский сад (фото)

Фото: Министерство внутренних дел Украины

В Донецкой области правоохранители задокументировали ракетный удар со стороны российских оккупантов по Славянску.

В результате чего есть погибшие и раненые. От взрывной волны разрушения получили школа и не менее восьми жилых высотных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как отмечается, очередную бомбардировку жилищного сектора военные преступники РФ провели ночью 31 мая. После попадания ракеты "Искандера" в квартирах произошел пожар. В результате ракетного удара повреждены восемь жилых многоэтажек, школа, детский сад и гаражный кооператив. На месте работали полиция и ГСЧС.

"Правоохранители помогали спасать людей, обходили поврежденные дома, выявляли тех, кому нужна помощь. Текущее количество пострадавших устанавливается. Полицейские задокументировали военное преступление по ст.438 ("Нарушение законов и обычаев войны") Уголовного кодекса Украины", — отметили в пресс-службе МВД Украины.

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Напомним, что в Харьковской области бывший полицейский пытал гражданских вместе с россиянами.

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