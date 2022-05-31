В Донецкой области оккупанты во время обстрела разрушили восемь жилых многоэтажек, школу и детский сад (фото)

В Донецкой области правоохранители задокументировали ракетный удар со стороны российских оккупантов по Славянску.
В результате чего есть погибшие и раненые. От взрывной волны разрушения получили школа и не менее восьми жилых высотных домов.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как отмечается, очередную бомбардировку жилищного сектора военные преступники РФ провели ночью 31 мая. После попадания ракеты "Искандера" в квартирах произошел пожар. В результате ракетного удара повреждены восемь жилых многоэтажек, школа, детский сад и гаражный кооператив. На месте работали полиция и ГСЧС.
"Правоохранители помогали спасать людей, обходили поврежденные дома, выявляли тех, кому нужна помощь. Текущее количество пострадавших устанавливается. Полицейские задокументировали военное преступление по ст.438 ("Нарушение законов и обычаев войны") Уголовного кодекса Украины", — отметили в пресс-службе МВД Украины.
Напомним, что в Харьковской области бывший полицейский пытал гражданских вместе с россиянами.
Читайте также:
- Смогут ли оккупанты захватить Луганскую область: Жданов ответил, когда это может произойти
- Какое оружие ВСУ получили от стран Запада: список
- Оккупант намородерил телефон и забыл выйти из ICloud: что о нем стало известно