В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов: есть погибшие

В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов: есть погибшие

В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов.

По этому поводу полиция открыла уголовные производства.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, разрушения получили 35 гражданских объектов — в том числе жилые дома, больница, школа, кинотеатр, коммунальная и железнодорожная инфраструктура. Кроме того, есть жертвы среди мирного населения.

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Российские оккупанты обстреливали мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня ”Град”, танков, тяжелой артиллерии.

“За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Лиман, Дружковка, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Торецк, Нью-Йорк, Ставки, Берестово, Нелиповка. Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (“Нарушение законов и обычаев войны”) УК Украины”, — сообщили в МВД Украины.

Напомним, что ВСУ вернули контроль над тремя населенными пунктами в Запорожской области.

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