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В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов: есть погибшие

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В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов: есть погибшие

Министерство внутренних дел Украины

В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов.

По этому поводу полиция открыла уголовные производства.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, разрушения получили 35 гражданских объектов — в том числе жилые дома, больница, школа, кинотеатр, коммунальная и железнодорожная инфраструктура. Кроме того, есть жертвы среди мирного населения.

Российские оккупанты обстреливали мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня ”Град”, танков, тяжелой артиллерии.

“За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Лиман, Дружковка, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Торецк, Нью-Йорк, Ставки, Берестово, Нелиповка. Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (“Нарушение законов и обычаев войны”) УК Украины”, — сообщили в МВД Украины.

Напомним, что ВСУ вернули контроль над тремя населенными пунктами в Запорожской области.

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