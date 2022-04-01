В Донецкой области оккупанты за сутки убили 5 гражданских и еще 22 ранили — председатель ОВА

В Донецкой области оккупанты за сутки убили 5 гражданских и еще 22 ранили — председатель ОВА

Данные не учитывают количество погибших в Мариуполе и Волновахе. Пока невозможно установить точное количество жертв в этих двух городах.

За прошедшие сутки, 31 марта, в Донецкой области погибли 5 гражданских лиц.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 5 человек: 2 – в Марьинке, 2 – в Угледаре и 1 в Константиновке", — сообщил он.

Ранения получили 22 человека, в том числе – 4 ребенка.

Кроме того, удалось уточнить информацию о двух людях, погибших возле Мелекино при попытке вырваться из Мариуполя. Среди них – один ребенок.

Данные не учитывают количество погибших в Мариуполе и Волновахе. Пока невозможно установить точное количество жертв в этих двух городах, которые уничтожают российские оккупанты.

Павел Кириленко/Facebook

Напомним, что в Херсонской области украинские защитники освободили 11 населенных пунктов.

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