В Донецкой области оккупанты за сутки убили троих мирных жителей

Оккупанты в Донецкой области за сутки убили троих мирных жителей. Погибли мирные жители Марьинки, Авдеевки и Калинового.
В Донецкой области в течение 10 мая российские войска убили троих мирных жителей.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Отмечается, что погибли мирные жители Марьинки, Авдеевки и Калинового. Также отмечается, что еще три человека в результате обстрелов военных РФ получили ранения.
Глава ОВА сообщает, что удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке.
Ранее в Генштабе рассказали, чем занимается армия РФ в Донбассе. Так, на Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки армии РФ по установлению контроля над Рубежным.
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