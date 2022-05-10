В Донецкой области оккупанты за сутки убили троих мирных жителей

В Донецкой области оккупанты за сутки убили троих мирных жителей

Оккупанты в Донецкой области за сутки убили троих мирных жителей. Погибли мирные жители Марьинки, Авдеевки и Калинового.

В Донецкой области в течение 10 мая российские войска убили троих мирных жителей.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Отмечается, что погибли мирные жители Марьинки, Авдеевки и Калинового. Также отмечается, что еще три человека в результате обстрелов военных РФ получили ранения.

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Глава ОВА сообщает, что удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке.

Ранее в Генштабе рассказали, чем занимается армия РФ в Донбассе. Так, на Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки армии РФ по установлению контроля над Рубежным.

Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как РФ с 2014 года и особенно сегодня – Подоляк

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